محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بعيد النصر

كتب : طارق الرفاعي

11:33 ص 23/12/2025
وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، اكليلاً من الزهور، اليوم الثلاثاء، على النصب التذكاري في ميدان الشهداء بحي الشرق، وذلك بحضور لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والأمنية والشعبية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بـ عيد النصر، في الذكرى 69 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي أذاعت الإذاعة المحلية بالمحافظة عدد من الأغاني الوطنية، وتواجد مجموعة من الشباب وطلاب المدارس حاملين أعلام مصر بمحيط الميدان.

ومن جانبه، وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد التهنئة للشعب المصري عامة وأهل بورسعيد بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

محافظ بورسعيد الزهور النصب التذكاري عيد النصر

