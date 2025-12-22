رئيس الإدارة الأزهرية بالقليوبية يتفقد لجان امتحانات النقل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، لجان امتحانات اليوم الأول من الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الثانوي بمعهدي بنها الثانوي بنين وفتيات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة وحرصًا على انتظام العملية الامتحانية.

وجاءت الزيارة تنفيذًا لتعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والتي شدد خلالها على تكثيف المتابعة الميدانية والاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل جميع اللجان.

وخلال جولته، تابع رئيس المنطقة أعمال الكنترول، وتوزيع اللجان، ومستوى الإشراف والانضباط داخلها، كما اطمأن على الاستعدادات الخاصة بأعمال التصحيح وسيرها أولًا بأول. ورافقه خلال الزيارة شيخ معهد بنها الإعدادي الثانوي بنين، وعميدة معهد الفتيات، إلى جانب الموجهين المكلفين بالمتابعة.

وأدى الطلاب امتحاناتهم في المواد المقررة وفقًا للجدول المعتمد، حيث جاءت الأسئلة من داخل المنهج وفي مستوى الطلاب، وسط حالة من الهدوء والانضباط، ومرت امتحانات اليوم الأول بسلام دون أي معوقات.

وشدد رئيس الإدارة على الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الامتحانية، وعدم التهاون في أي من الأعمال المرتبطة بسير الامتحانات، مؤكدًا على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ختام جولته، وجّه الشكر لإدارتي معهدَي بنها بنين وفتيات، مشددًا على ضرورة البدء في أعمال التصحيح فورًا وبصفة منتظمة لضمان الدقة والعدالة في رصد الدرجات.