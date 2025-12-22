المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل، بعد إدانته بالإتجار في مخدر الهيروين، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، ومقاومة السلطات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكي، وبأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم أحمد س. ع، وشهرته "بؤه"، 36 عامًا، ومقيم بشارع النصر – الشرقاوية البحرية – شبرا الخيمة أول، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 11926 لسنة 2025 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 2632 لسنة 2025 كلي جنوب بنها.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في يوم 22 أبريل 2025، بدائرة مركز القناطر الخيرية، أحرز جوهرًا مخدرًا من نوع "هيروين" بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) وذخيرة (طلقة واحدة) صالحة للاستعمال، دون أن يكون مرخصًا له بالحيازة أو الإحراز.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استخدم القوة والتهديد مع رجال الضبط القضائي، حيث أشهر السلاح الناري في مواجهة النقيب عمرو خالد، معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة له، بقصد التمكن من الفرار، ثم ركض داخل أحد العقارات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم عاود الظهور لإشهار سلاح أبيض ("كتر") في مواجهة القوة، بقصد إرغامهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي، إلا أنه لم يبلغ من ذلك مقصده، حسب التحقيقات.

واختتم أمر الإحالة باتهام المتهم بحيازة سلاح أبيض ("مطواة") دون ترخيص.