شهدت محافظة الأقصر، اليوم، إنهاء خصومة ثأرية استمرت نحو 6 سنوات بين أبناء العمومة أحمد علي عبيد وكمال علي عبيد من عائلة آل عبيد بالأوسط قامولا، نجع بشلاو، مركز نقادة.

وأُقيمت مراسم الصلح في ساحة آل الطيب الحساني بمدينة القرنة، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، وبحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية وأهالي العائلتين.

وأكد القائمون على الصلح أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الأزهر الشريف المستمرة لنشر ثقافة السلم المجتمعي، ووأد الفتن، وإنهاء الخصومات الثأرية، حفاظًا على الأرواح وتعزيزًا لقيم التسامح والتعايش.

من جانبهم، عبّر أهالي العائلتين عن تقديرهم لجهود الأزهر ولجنة المصالحات، مؤكدين التزامهم الكامل ببنود الصلح وفتح صفحة جديدة من التعايش، بما يعزز الاستقرار والأمن في ربوع الصعيد.