مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية كبرى بالدقهلية

شهدت منطقة شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، مداهمة أمنية كبرى لمركز بؤرة إجرامية نشطة في تجارة المخدرات بين قريتي هلا والقيطون بمركز ميت غمر.



وانتهت المداهمة بمصرع 4 عناصر إجرامية بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

كانت معلومات مؤكدة قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نشاط البؤرة الإجرامية المعروفة بـ"عادل حمامة"، حيث يقوم عناصرها بتخزين وترويج كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والهيروين.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، شنت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي، وحاصرت القوات مكان البؤرة الإجرامية. وما أن شعر المجرمون بقرب القوات، بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف.

أسفرت المواجهة عن مصرع كل من: عادل س.ع.ع، 40 عامًا، مشهور باسم "عادل حمامة"، مقيم كفر مروان مركز كفر شكر بالقليوبية، محكوم عليه بالسجن المؤبد، أحمد أ.ع.أ، 21 عامًا، عاطل، من قرية الماى مركز شبين الكوم بالمنوفية، محمد ع.ي.م، 20 عامًا، من قرية خلوة الشعراوي مركز منيا القمح بالشرقية، يوسف خ.ع.خ، 34 عامًا، عاطل، من قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.

وعثرت القوات على 128 كيلو مخدرات، بينها 70 كيلو هيدرو، و50 كيلو حشيش، و8.5 كيلو هيروين، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وذخائر ودرجات نارية بدون لوحات وميزانين حساسين ومبالغ مالية تقدر قيمتها بـ11 مليون جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها لضبط أي عناصر متورطة محتملة، في إطار جهود الدولة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من البؤر الإجرامية.