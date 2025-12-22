إعلان

مصرع 4 عناصر إجرامية في مداهمة أمنية كبرى بالدقهلية

كتب : رامي محمود

01:19 م 22/12/2025

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت منطقة شرق الدلتا بمحافظة الدقهلية، مداهمة أمنية كبرى لمركز بؤرة إجرامية نشطة في تجارة المخدرات بين قريتي هلا والقيطون بمركز ميت غمر.

وانتهت المداهمة بمصرع 4 عناصر إجرامية بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.

كانت معلومات مؤكدة قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نشاط البؤرة الإجرامية المعروفة بـ"عادل حمامة"، حيث يقوم عناصرها بتخزين وترويج كميات كبيرة من الحشيش والهيدرو والهيروين.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، شنت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع قوات الأمن المركزي، وحاصرت القوات مكان البؤرة الإجرامية. وما أن شعر المجرمون بقرب القوات، بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية، قبل أن تتمكن الشرطة من السيطرة على الموقف.

أسفرت المواجهة عن مصرع كل من: عادل س.ع.ع، 40 عامًا، مشهور باسم "عادل حمامة"، مقيم كفر مروان مركز كفر شكر بالقليوبية، محكوم عليه بالسجن المؤبد، أحمد أ.ع.أ، 21 عامًا، عاطل، من قرية الماى مركز شبين الكوم بالمنوفية، محمد ع.ي.م، 20 عامًا، من قرية خلوة الشعراوي مركز منيا القمح بالشرقية، يوسف خ.ع.خ، 34 عامًا، عاطل، من قرية كفر موسى شاويش مركز منيا القمح.

وعثرت القوات على 128 كيلو مخدرات، بينها 70 كيلو هيدرو، و50 كيلو حشيش، و8.5 كيلو هيروين، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة وذخائر ودرجات نارية بدون لوحات وميزانين حساسين ومبالغ مالية تقدر قيمتها بـ11 مليون جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها لضبط أي عناصر متورطة محتملة، في إطار جهود الدولة لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من البؤر الإجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية قرية هلا قرية القيطون مركز ميت غمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة