طالب من ذوي الهمم بجنوب سيناء يحصد المركز الثاني في التصميم الفني

حققت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء إنجازًا مميزًا على مستوى الجمهورية في مسابقات الطفولة للتصميم الفني للعام الدراسي 2025-2026.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الطالب غسان أيمن محمد، بمدرسة الأمل للتربية الخاصة التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التصميم الفني. كما حصلت الطالبة عائشة عصام الجارحي، بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز الثامن في نفس المسابقة.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الإثنين، على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية ودورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية، وضرورة اكتشاف مواهب الطلاب الفنية والثقافية والرياضية وغيرها.

وقدم التهاني لتوجيه التربية الفنية بديوان المديرية، والطلاب، وموجهي ومعلمي التربية الفنية في جنوب سيناء، لحصول المديرية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التربية الفنية.

من جانبه، أشاد سامي الجندي، مدير إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، بدعم وكيل الوزارة الدائم للأنشطة التربوية والثقافية، موجهاً الشكر لتوجيه ومعلمي التربية الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية والطلاب المتميزين.