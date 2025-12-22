محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إتاحة خدمة التصديق القنصلي على المستندات الخاصة بالمواطنين بجميع مكاتب البريد بالمحافظة، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة القومية للبريد.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة وحرص المحافظة على تطوير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأوضح المحافظ أن المواطنين يمكنهم الآن التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات إلى مندوب البريد، الذي يتولى بدوره إجراء التصديق على المستند في مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة نيابة عن المواطن، مما يوفر الوقت والجهد، مع إمكانية استلام المستند لاحقًا في المنزل أو في مكتب البريد حسب رغبة المواطن.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنه يمكن للمواطنين في مختلف المحافظات التعامل مع مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظة في كافة الأمور القنصلية الأخرى، مثل القضايا العمالية في الخارج، شحن جثامين المتوفين المصريين بالخارج، أو أي معاملات قنصلية أخرى، بدلاً من التوجه إلى مقر وزارة الخارجية في القاهرة.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين جودة الأداء الحكومي، بما يضمن سرعة وكفاءة الحصول على الخدمات المختلفة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لهم.