مقتل مسن صدمته دراجة نارية في السويس

كتب : مصراوي

07:52 م 21/12/2025

موقع الحادث بشارع ناصر

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي مسن مصرعه في محافظة السويس، مساء اليوم الأحد، إثر اصطدام دراجة نارية مسرعة به خلال عبوره الطريق العام، حيث نقلت سيارة إسعاف جثمان المتوفى إلى ثلاجة مجمع السويس الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مأساوي بعد صلاة المغرب

بدأت الواقعة بتلقي مرفق إسعاف السويس بلاغًا من المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم في شارع ناصر الرئيسي.

وجه مدير الإسعاف سيارة من أقرب نقطة ارتكاز إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة المسن في مكان الحادث فورًا متأثرًا بإصاباته الخطرة.

ذكر أهالي المنطقة أن المتوفى كان في طريق عودته إلى منزله عقب تأدية "صلاة المغرب".

دراجة "سباق" تلوذ بالفرار

وأفاد شهود عيان بأن دراجة نارية مسرعة من النوع المخصص لـ "السباقات" صدمت المسن أثناء عبوره الطريق من أمام فرع إحدى سلاسل "الماركت" التجارية الشهيرة بالشارع.

وأوضح الشهود أن السرعة الجنونية لقائد الدراجة لم تمكن الضحية من تفاديها، مما أدى إلى وفاته في الحال.

تفريغ الكاميرات لملاحقة الجاني

وتكثف مباحث قسم شرطة فيصل جهودها لضبط قائد الدراجة النارية الهارب، حيث تجري القوات عملية تفريغ شاملة لما التقطته كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة التي شهدت الحادث.

كما بدأ رجال المباحث في سؤال شهود العيان من العاملين بالمحال التجارية في شارع ناصر لتحديد هوية الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

