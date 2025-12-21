ضبط مخدرات وقنابل وتصفية 5 مسجلين خطر في حملة أمنية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية أمن أسوان، بقيادة اللواء عبد الله عصر، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن المركزي، حملة مكبرة استهدفت أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن.

وجاءت الحملة لتوجيه ضربات مركزة ضد أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة كوبرى مقار بإدفو، حيث أسفرت عن تصفية العنصر الإجرامي الشهير "عبد الله أبو دراع" 24 سنة أثناء تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن، بالإضافة إلى تصفية 4 عناصر آخرين من أعوانه مسجلين خطر.

وخلال الحملة تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، خاصة الشابو والحشيش، وعدد من الأسلحة المتنوعة وقنبلة يدوية، فضلاً عن مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي نفس السياق، نفذت مديرية أمن أسوان إجراءات تنفيذ الأحكام على بعض الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى تنظيم حملات مرورية بالأكمنة الثابتة والمتحركة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، لا سيما التوك توك والتروسيكل والدراجات النارية المخالفة للضوابط وشروط الحركة المرورية وغير المرخصة.

كما قامت إدارة مرور أسوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنظيم حملات على الطرق الرئيسية والداخلية والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطي المخدرات لدى السائقين والركاب، وأسفرت الحملات عن الكشف عن بعض المتعاطين، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للاستفادة من الخدمات العلاجية المجانية المتاحة.