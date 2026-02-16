إعلان

حركة المحافظين الجديدة.. محمد هاني غنيم يؤدي اليمين الدستورية محافظًا للفيوم

كتب : مصراوي

01:32 م 16/02/2026

أدى الدكتور محمد هاني جمال الدين غنيم، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ الفيوم ضمن حركة المحافظين الجديدة.

ويأتي تعيين غنيم بعد فترة عمله محافظًا لبني سويف منذ نوفمبر 2019، حيث يُعرف بتركيزه على ملفات التأمين الصحي الشامل، ومشروعات البنية التحتية، والمبادرات الشبابية بالمحافظة. كما شغل سابقًا منصب نائب محافظ بورسعيد، ما أكسبه خبرة واسعة في العمل التنفيذي على مستوى المحافظات.

ويهدف غنيم خلال فترة توليه منصب الفيوم إلى تعزيز الأداء التنفيذي بالمحافظة والإشراف على المشروعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يقود المحافظة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

محمد هاني جمال الدين غنيم اليمين الدستورية الفيوم

