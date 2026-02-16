أدت حنان مجدي نور الدين محمد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي منصب محافظ الوادي الجديد، خلفًا للواء محمد الزملوط الذي تم تكليفه محافظًا لمطروح.

وكانت حنان مجدي تشغل منصب نائب محافظ الوادي الجديد قبل تصعيدها لتولي قيادة المحافظة، في خطوة تأتي ضمن حركة المحافظين الجديدة التي هدفت لتجديد القيادات الإدارية بالمحافظات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن عقب أداء المحافظين ونوابهم الجدد اليمين الدستورية، التُقطت لهم صورة تذكارية مع الرئيس، ثم عقد اجتماع ضم المحافظين ونوابهم الجدد بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وخلال الاجتماع، رحب الرئيس بالمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية استغلال كل محافظ لموارد محافظته لتحقيق نتائج ملموسة تخدم الصالح العام، مع العمل بإخلاص وتفانٍ بعيدًا عن المجاملات، والإلمام بكافة تفاصيل القضايا والمشكلات. وشدد على دور نواب المحافظين وكوادر الأجهزة التنفيذية في دعم الأداء، مع مراعاة خصوصية كل محافظة.

كما شدد الرئيس على التواصل المستمر مع المواطنين، ودراسة الشكاوى بجدية، والإشراف على المعدات والموارد المتاحة، والتعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال، مع الالتزام بالشفافية والوضوح، والتواصل مع الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، والرئيس عند الحاجة.

وشمل توجيه الرئيس الاهتمام بملفات تقنين المخالفات، ومحطات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس وانتظام الدراسة، ونشر ثقافة الرياضة، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، بالإضافة إلى الحملات الميدانية للنظافة، ومتابعة المشروعات المرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، والإشراف على عمل المخابز، والتواجد الميداني لتذليل مشكلات المواطنين.