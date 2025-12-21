"ألقى جثته في الترعة".. تأييد حكم الإعدام لقاتل سائق توك توك بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أيّدت دائرة مستأنف جنايات شبين الكوم، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأحد، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم بقتل سائق توك توك بقرية أبو سنيطة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ بعد رفض الاستئناف المقدم من الدفاع.

وجاء قرار المحكمة عقب فحص أوراق القضية ومراجعة الأدلة الفنية وأقوال الشهود، التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد المجني عليه.

وكانت محكمة الجنايات قد أحالت أوراق المتهم في وقت سابق إلى فضيلة المفتي، قبل أن تصدر حكمها بالإعدام استنادًا إلى نص المادة 234 من قانون العقوبات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

وأوضح السيد الدجوي، محامي أسرة المجني عليه، أن المحكمة استندت في حيثياتها إلى شهادة محورية أكدت توافر النية المبيتة، حيث أكد أحد الشهود أن المتهم أفصح له صراحة عن عزمه استدراج الضحية بحجة بيع التوك توك، وهو ما فنّد أقوال الدفاع التي حاولت نفي نية القتل.

وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجريمة بدافع السرقة، بعدما أنهى حياة المجني عليه بضربة بـ"قالب طوب"، وألقى بجثمانه في أحد المجاري المائية في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن تقود التحريات المكثفة إلى ضبطه واعترافه بارتكاب الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر يناير الماضي، حين عثر أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور على جثة شاب داخل مجرى مائي بأحد الحقول الزراعية، وأبلغوا الجهات الأمنية على الفور. وبانتقال قوة من مركز شرطة الباجور، تبين أن الجثمان لشاب يُدعى "محمد إ. ع"، يبلغ من العمر 21 عامًا، سائق توك توك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته قد حررت بلاغًا بتغيبه قبل يوم واحد من العثور عليه.

وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وإحالته للنيابة، لتبدأ رحلة التقاضي التي انتهت بتأييد حكم الإعدام.

اقرأ أيضًا..

بعد اختفائه يومًا كاملًا.. العثور على جثة سائق توكتوك بالمنوفية في ظروف غامضة