تعذيب وحرق بالسجائر.. وفاة رضيع على يد زوج والدته بالشرقية

لفظ طفل رضيع أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ وحروق متفرقة بالجسد، عقب تعرضه للتعدي والتعذيب على يد زوج والدته في إحدى قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية كانت تلقت إخطارًا من مركز شرطة الزقازيق يفيد بوصول الطفل يزن م، الذي لم يتجاوز عمره عامين، إلى مستشفى الأحرار التعليمي في حالة صحية حرجة.

بعد استقبال الطفل من قبل الطاقم الطبي، تبين إصابته بنزيف بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، إلى جانب آثار حروق ناتجة عن إطفاء سجائر في أجزاء عديدة بجسده.

تم نقل الطفل إلى العناية المركزة، حيث ظل يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لمدة 45 يومًا، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحريات أن زوج والدة الطفل، ويدعى محمد ع. ع. 40 عامًا، هو المتهم الرئيسي في الواقعة، إذ اعتاد التعدي على الطفل وتعذيبه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 43205 جنح مركز الزقازيق لسنة 2025، وأُلقي القبض على المتهم، وجرى عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار والدة الطفل، لاتهامها بالتستر على المتهم، وقررت حبسها أربعة أيام على ذمة القضية.

وقررت النيابة انتداب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة وظروف حدوثها، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.