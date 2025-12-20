المنيا - جمال محمد:

وصل، منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة المنيا، استعدادًا لجولة تفقدية بعدد من مراكز المحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة، خلال جولته، بافتتاح الملتقى التوظيفي للشباب بمدينة أبو قرقاص، والذي يهدف إلى توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، فضلًا عن تفقد عدد من المنشآت الرياضية بمركزي ملوي وديرمواس.