وزير الشباب يصل المنيا لافتتاح الملتقى التوظيفي وتفقد منشآت رياضية (فيديو وصور)

كتب : جمال محمد

10:44 ص 20/12/2025
    وزير الشباب والرياضة بالمنيا
    وزير الشباب والرياضة يصل المنيا

المنيا - جمال محمد:

وصل، منذ قليل، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة المنيا، استعدادًا لجولة تفقدية بعدد من مراكز المحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين.

ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة، خلال جولته، بافتتاح الملتقى التوظيفي للشباب بمدينة أبو قرقاص، والذي يهدف إلى توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، فضلًا عن تفقد عدد من المنشآت الرياضية بمركزي ملوي وديرمواس.

وزير الشباب يصل المنيا الدكتور أشرف صبحي افتتاح الملتقى التوظيفي بالمنيا الوزير اللواء عماد كدواني وزير الشباب والرياضة

