استنفار أمني بسوهاج لتأمين إعادة انتخابات النواب (صور)

أسوان الجديدة تتزين لـ"سمبوزيوم مدن مصر" الأول: الفن يعانق النيل (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كثفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، بقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مدير الأمن، تواجدها الميداني صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المقررة يومي 3 و4 ديسمبر الجاري.

شملت الخطة الأمنية تعزيز انتشار القوات ومجموعات التدخل السريع، وتكثيف الخدمات المرورية بمحيط المراكز والأقسام والطرق المؤدية للمقار الانتخابية، لفرض السيطرة الأمنية وضبط أي خروج على القانون أو القواعد الانتخابية.

وأجرت قيادات المديرية جولات تفقدية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين، التي تهدف لتوفير مناخ ملائم للعملية الانتخابية يضمن وصول الناخبين إلى لجانهم بسهولة، وممارسة حقهم الدستوري بحرية وأمان.