تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف والتعدي على قاصر في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة (الدائرة 11)، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين إلى جلسة 4 يناير المقبل للاستعداد والمرافعة، في واقعة اتهامهم بخطف فتاة قاصر بالإكراه وهتك عرضها وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مبنى مهجور بمركز نبروه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد البهنساوي، في القضية رقم 3290 لسنة 2025 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 1558 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

تفاصيل ليلة الرعب

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين (تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا) اعترضوا طريق المجني عليها (15 عامًا) يوم 19 مارس الماضي، واقتادوها عنوة إلى مبنى مهجور بعيدًا عن الأعين مستغلين كثرة عددهم وحداثة سنها.

وأضافت التحقيقات أنهم تناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كان بحوزة أحدهم، واستولوا على قرطها الذهبي كرهًا عنها.

أدلة الطب الشرعي

وواجهت المحكمة المتهمين بأدلة دامغة، حيث أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تطابق الآثار الوراثية (DNA) المرفوعة من ملابس المجني عليها مع البصمة الوراثية للمتهمين جميعًا.

كما تضمن ملف القضية اعترافًا تفصيليًا للمتهم الأول بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، فضلًا عن تعرف الضحية عليهم وتحديد دور كل منهم في العرض القانوني.