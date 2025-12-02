إعلان

لعدم الالتزام بالحفاضات.. التحفظ على عربات حنطور خلال حملة بالأقصر

كتب : محمد محروس

12:23 م 02/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    التحفظ على عربات حنطور
  • عرض 4 صورة
    حملة على عربات الحنطور
  • عرض 4 صورة
    حملة على الحنطور في الأقصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملاتها اليومية لضبط عربات الحنطور المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة القضاء على المواقف العشوائية وتنظيم سير الحناطير بما يضمن سيولة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وفي هذا الإطار، نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة موسعة شملت شوارع كورنيش النيل وشارع خالد بن الوليد، حيث رصدت الفرق الميدانية إحدى عربات الحنطور تقوم بإلقاء الروث في الشارع العام، في مخالفة صريحة للتعليمات التي تلزم السائقين بتركيب "حفاضات" لمنع تراكم مخلفات الخيل.

وجرى توقيف العربة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق المخالف، كما أسفرت الحملة عن التحفظ على 3 عربات حنطور مخالفة، في إطار سياسة الحزم التي تنتهجها المدينة تجاه هذه الظاهرة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن التعامل مع المخالفات يتم بشكل رادع، مشيرًا إلى تغليظ العقوبات التي قد تصل إلى مصادرة العربة نهائيًا حال تكرار المخالفة، مع عدم السماح بخروج أي عربة إلا بعد استيفاء الاشتراطات، وعلى رأسها تجديد الحفاضة وتركيب اللوحة المعدنية.

وشارك في الحملة كل من حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وسط تأكيدات باستمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط وإظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام السائحين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التحفظ على عربات حنطور حملة بالأقصر الأقصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة