لعدم الالتزام بالحفاضات.. التحفظ على عربات حنطور خلال حملة بالأقصر

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملاتها اليومية لضبط عربات الحنطور المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة القضاء على المواقف العشوائية وتنظيم سير الحناطير بما يضمن سيولة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وفي هذا الإطار، نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، حملة موسعة شملت شوارع كورنيش النيل وشارع خالد بن الوليد، حيث رصدت الفرق الميدانية إحدى عربات الحنطور تقوم بإلقاء الروث في الشارع العام، في مخالفة صريحة للتعليمات التي تلزم السائقين بتركيب "حفاضات" لمنع تراكم مخلفات الخيل.

وجرى توقيف العربة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائق المخالف، كما أسفرت الحملة عن التحفظ على 3 عربات حنطور مخالفة، في إطار سياسة الحزم التي تنتهجها المدينة تجاه هذه الظاهرة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أن التعامل مع المخالفات يتم بشكل رادع، مشيرًا إلى تغليظ العقوبات التي قد تصل إلى مصادرة العربة نهائيًا حال تكرار المخالفة، مع عدم السماح بخروج أي عربة إلا بعد استيفاء الاشتراطات، وعلى رأسها تجديد الحفاضة وتركيب اللوحة المعدنية.

وشارك في الحملة كل من حاتم جابر سكرتير مجلس المدينة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة، وسط تأكيدات باستمرار الحملات بشكل يومي لتحقيق الانضباط وإظهار المدينة بالمظهر اللائق أمام السائحين.