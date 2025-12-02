وجّه الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة محمد يوسف، بإرسال قافلة من فرق التدخل السريع وجمعية الهلال الأحمر، مدعَّمة بمساعدات مادية وعينية شملت إعانة مالية عاجلة، وبطاطين وألحفة ومراتب، إضافة إلى ملابس متنوعة للأطفال وكراتين مواد غذائية، وذلك في استجابة إنسانية عاجلة لاستغاثة السيدة ن. م. ع (56 عامًا)، والدة الفتاة ن. م. ح (18 عامًا)، التي تعاني من أمراض واضطرابات نفسية تسببت في تكرار هروبها من منزل أسرتها في منطقة خور عواضه.

وتعيش الفتاة مع والدتها وثلاثة من أشقائها، وتعاني الأسرة من ظروف مادية صعبة، حيث لا تملك مصدر دخل ثابت سوى معاش "تكافل وكرامة".

وكلف محافظ أسوان، الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع مستشفى التكامل للصحة النفسية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والفحوصات اللازمة للفتاة، وضمان حصولها على رعاية متخصصة بشكل فوري.

وبتنفيذ تعليمات المحافظ، قام فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة محمد نبيل بنقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن المحافظة تتحرك وفق نهج واضح في التعامل مع جميع الاستغاثات بجدية كاملة، مشيرًا إلى أن كرامة المواطن وسلامته مسؤولية إنسانية في المقام الأول. وأضاف أن الاهتمام بالحالات الإنسانية يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي اليومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم على الوجه الأكمل.