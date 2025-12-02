محافظ المنوفية يطلق التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي كمشيش

ضربت سواحل الإسكندرية.. كل ما تريد معرفته عن "قاسم" أعنف نوات الشتاء

أطلق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الثلاثاء، شارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع محطة الصرف الصحي بقرية كمشيش بمركز تلا وسط فرحة كبيرة من الأهالي خلال جولة ميدانية موسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للمشروعات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الحيوية للمواطنين، موجها بالبدء في توصيل الوصلات المنزلية للأهالي الأسبوع القادم.

بدأت الجولة بتفقد محطة الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بكمشيش بإجمالي استثمارات بلغت 120 مليون جنيه لخدمة نحو 25 ألف نسمة، واطلع المحافظ على نسب التنفيذ، إذ انتهت جميع الأعمال المدنية وتركيب المهمات الكهروميكانيكية وتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد بنسبة 100%، وشدد على سرعة تشغيل الوصلات المنزلية بما يضمن دخول الخدمة بكامل طاقتها وتحسين جودة الحياة اليومية للأهالي.

وأشار المحافظ خلال الجولة إلى أن المنوفية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 6 مليارات جنيه منذ 2019 وحتى 2025، وشملت إحلال وتجديد الشبكات والآبار والمحطات ورفع كفاءة منظومات الصرف الصحي في القرى والمدن، كما يجري تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية "مشروعات الميجا" بتلا بإجمالي استثمارات تتجاوز مليار و381 مليون جنيه وتشمل إنشاء محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار ووصلات منزلية.

وتضمنت الجولة افتتاح الوحدة الصحية بسرسموس وتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى الشهداء الجديدة ومتابعة أعمال فرد السن بمتفرعات شارع طلعت حرب وقطع الفرمة بطريق أبو كلس ومتابعة إنشاء مدرستي جزيرة الحجر وزاوية الناعورة للتعليم الأساسي، إضافة إلى متابعة تجارب التشغيل بمحطة رفع صرف صحي منشأة السادات والخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى زاوية الناعورة.