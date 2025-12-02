ضبط 84 طن دواجن مجمدة مجهولة المصدر في العاشر من رمضان

قبل إعادة التصويت.. محافظ أسيوط يعلن الطوارئ استعدادا لانتخابات النواب

ضبطت مديرية تموين الشرقية، كميات كبيرة من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات بمدينة العاشر من رمضان، خلال حملات التفتيش المكثفة لمواجهة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت إشراف المهندس السيد أحمد حرز الله وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

قاد الحملة المهندس مصطفى عبدالقادر مدير إدارة تموين العاشر، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 84 طن دواجن برازيلي مجمدة داخل ثلاجة مواد غذائية بواقع 7000 كرتونة بدون أي فواتير تثبت مصدرها، إضافة إلى ضبط 40 كيلو جرام دواجن فريش مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون مستندات، وضبط 50 كيلوجرام لحوم بقري بالعظم مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجازر.

كما جرى تنفيذ قرارات النيابة العامة المتعلقة بمحاضر سابقة في الموقع ذاته.

وأكد المهندس السيد أحمد حرز الله، استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر ومحال بيع اللحوم والدواجن، لضبط المخالفين والتصدي للسلع غير المطابقة والمجهولة المصدر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.