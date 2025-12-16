بحر وزينة واحتفالات مبهجة.. شرم الشيخ على موعد مع كريسماس مختلف

تشهدت منتجعات جنوب سيناء السياحية ارتفاعًا كبيرًا في نسب الإشغالات الفندقية تزامنًا مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس، كما استعدت الفنادق لاستقبال الكريسماس ببرامج ترفيهية متنوعة تناسب كافة الأذواق، وتزين وجهاتها بالمجسمات المضيئة، والأطعمة والمشروبات الخاصة بهذه المناسبات التي ينتظرها السائحين كل عام.

وقال أحمد الشيخ، رئيس الغرفة السياحية والفنادق بشرم الشيخ، إن إدارة الفنادق استعدت لاستقبال الكريسماس من خلال رفع حالة الطوارئ، وإعداد برامج ترفيهية تتناسب مع جميع الجنسيات التي تفضل قضاء أجازة الكريسماس بالمدينة، كونها تعد مشتى سياحي لما تتمتع به من أجواء دافئة تتيح لهم ممارسة كافة الألعاب المائية، والاستمتاع بمياه البحر، مؤكدًا أن نسبة الإشغال السياحي في ارتفاع مستمر، ومتوقع أن تصل إلى 100% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح رئيس غرفة السياحة والفنادق في تصريح اليوم، أن منتجعات شرم الشيخ السياحية تشهد هذا العام زيادة كبيرة في نسب الإشغال، لا سيما من قبل السائحين الروس والألمان، والإنجليز، وبلاروسيا، كازاخستان، وإيطاليا، وبولندا، إضافة إلى سياحة دول شرق أوروبا خاصة أوكرانيا ورومانيا، بجانب تزايد الإقبال من السوق الأمريكي المحبين للأنشطة المتنوعة مثل السفاري والرياضات المائية.

وأكد أن شرم الشيخ مازالت تستقطب أعدادًا متزايدة من السياحة الخليجية والعربية مثل السعودية والجزائر وعرب 48، كونها وجهة مفضلة للعائلات العربية، كما تسعى كافة الجهات المعنية بمصر إلى جذب أسواق سياحية جديدة من دول بلجيكا وأرمينيا، ايمانًا بأن تنويع الأسواق السياحية يسهم في تقليل الاعتماد على سوق واحد، ويحقق أرقام قياسية في نسب الإقبال السياحي.

كما أكد أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أنه يوجد نشاطًا في حركة الرحلات السياحية البحرية والجبلية بمنتجعات خليج العقبة السياحية "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" بشكل عام، والمزارات السياحية المتنوعة التي تزخر بها مدينة شرم الشيخ بشكل خاص، حيث توافد السائحين ليلًا للتنزه على الممشى السياحي، وميدان السوق القديم، وممشى خليج نعمة، وقطاع سهوسكوير، إضافة إلى زيارة مسجد الصحابة وكاتدرائية السمائين.

وأضاف المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أن بعض الفنادق بشرم الشيخ ودهب تتخطى بها نسبة الإشغال السياحي الآن الـ 95%، وهو ما يعكس قوة الموسم السياحي الشتوي الحالي، تزامنا مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية والكريسماس .

على جانب آخر، قال ماجد توفيق، الخبير السياحي، إن منتجعات جنوب سيناء تشهد إقبالًا كبيرًا من مختلف جنسيات العالم، إضافة إلى أنه يوجد حجوزات كثيرة من الأسواق الأوروبية بشكل عام خاصة الألمانية والتشيكية والإنجليزية خلال الأيام المقبلة، خاصة أن إدارات الفنادق أصبحت تنهج نهجًا عالميًا في تنظيم الاحتفالات، من خلال جلب فرق فنية أجنبية لإحيائها، إضافة إلى العروض الترفيهية لفرق الأنيميشن التي تناسب جميع الفئات العمرية.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الفنادق أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الكريسماس، من خلال تزيين الواجهات الخارجية بأضواء مبهرة وأشجار عيد الميلاد العملاقة، وتعليق الزينة داخل الصالات والممرات والغرف، ومجسمات بابا نويل والزخارف المضيئة في الميادين والساحات، لتضفي أجواء احتفالية مبهجة تملأ المكان بالطاقة الإيجابية وتستقبل الزوار منذ وصولهم إلى مدينة السلام شرم الشيخ.

وعن ليلة رأس السنة، أوضح أن كل فندق يعد خيمة احتفالية ضخمة لإقامة الفقرات الفنية وعروض رأس السنة، وتكون السهرة داخلها حتى دقات الساعة الثانية عشرة منتصف الليل لإعلان العد التنازلي لاستقبال العام الميلادي الجديد، وتستمر حتى صباح اليوم الأول من العام الجديد.

وأكد أن الفنادق تحرص على تقديم قوائم طعام مستوحاة من أجواء احتفالات العديد من الدول لتتناسب مع مختلف الأذواق، وتضم أشهى الأطباق العالمية والمحلية التي يفضلها السائحين في هذه المناسبات، بجانب تنظيم حفلات غذائية متنوعة على الشواطئ وحمامات السباحة، مقترنة بالفقرات الموسيقية، والفنية مثل تجول بابا نويل على مناضد الطعام وتوزيع الهدايا على الأطفال.