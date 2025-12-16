إعلان

استئصال ورم ملون من وجه طفلة بمستشفى أبو قير العام في الإسكندرية

كتب : محمد البدري

12:31 م 16/12/2025

مستشفى أبو قير العام بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى أبو قير العام بالإسكندرية، في إجراء عملية تجميلية دقيقة لاستئصال ورم وجهي ملون لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الطفلة كانت تعاني من ورم ملون ومشعر في الوجه، تسبب لها إزعاجًا نفسيًا وتشوهًا ظاهريًا، فيما خضعت لتقييم طبي شامل وفحوصات دقيقة، أعقبها قرار الفريق الجراحي بإجراء تدخل جراحي لاستئصال الورم، مع تنفيذ شرائح جلدية متعددة لتغطية الجزء المكشوف من الأنسجة، بما يضمن إزالة التشوه بطريقة آمنة وذات طابع تجميلي.

أُجريت العملية داخل قسم جراحة التجميل بنجاح تام، دون تسجيل مضاعفات، وخرجت الطفلة من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية لضمان التعافي الكامل واستقرار النتائج.

وأشار الدكتور حسام مسعد، مدير مستشفى أبو قير العام، إلى أن هذا التدخل يعكس تطور الخدمات الجراحية الدقيقة بالمستشفى، ويؤكد جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات المعقدة، خاصة في مجال جراحات التجميل للأطفال، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتنسيق بين الأقسام المعنية.

وقد تولّى تنفيذ العملية فريق طبي متخصص من قسم جراحة التجميل، ضم كلًا من، الدكتور محمد فكري، جراح العملية، والدكتور حمدي صلاح، مساعد الجراح، إلى جانب الدكتور عبد الرحمن سعيد.

كما أشرف على التخدير الدكتور مصطفى السيد، وشارك من طاقم التمريض جيهان عادل بمعاونة طاقم متخصص من تمريض العمليات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز كفاءة المستشفيات العامة في تقديم خدمات طبية متقدمة وآمنة.

