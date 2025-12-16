ختام حملة الـ16 يومًا لوقف العنف ضد المرأة بندوات في مدارس شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، عددًا من الندوات التوعوية بعدة مدارس بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ختام فعاليات حملة الـ16 يومًا لوقف العنف ضد المرأة، وضمن المبادرة الرئاسية بالوعي نحميها، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بجنوب سيناء، أن الندوات تناولت التوعية بمخاطر العنف الرقمي، والابتزاز الإلكتروني، ومساوئ الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الاستخدام الآمن للتكنولوجيا لتحقيق الأمان الرقمي.

وأوضحت مقرر المرأة في تصريح اليوم، أنه جرى تعريف الطالبات بدور مباحث الإنترنت، ومكتب شكاوى المرأة، والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة، مع التشديد على ضرورة الإبلاغ عن أي مضايقات أو انتهاكات إلكترونية، وتعزيز الدور الإيجابي للطالبات في حماية أنفسهن والمجتمع.

وأشارت إلى أنه جرى تنفيذ الندوات على مدار يومين بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بحي النور، ومدرسة الفيروز الإعدادية والثانوية بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز حماية الفتيات من كافة أشكال العنف، وبناء جيل واعٍ قادر على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.