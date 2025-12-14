إعلان

مصرع 3 عمال اختناقًا داخل سكن تابع لمصنع غزل بالعاشر من رمضان

كتب : ياسمين عزت

06:23 م 14/12/2025

اسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي ثلاثة عمال مصرعهم داخل سكن تابع لأحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة تسرب غاز أثناء نومهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالعثور على ثلاثة عمال متوفين داخل مقر سكنهم بالمدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثامين العمال داخل غرف السكن، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز من سخان داخل السكن أثناء نومهم، ما أدى إلى اختناقهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن الشرقية مصانع الغزل والنسيج العاشر من رمضان تسرب غاز النيابة العامة مصرع 3 عمال اختناقًا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة