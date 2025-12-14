مصرع 3 عمال اختناقًا داخل سكن تابع لمصنع غزل بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي ثلاثة عمال مصرعهم داخل سكن تابع لأحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إثر تعرضهم لاختناق حاد نتيجة تسرب غاز أثناء نومهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بالعثور على ثلاثة عمال متوفين داخل مقر سكنهم بالمدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثامين العمال داخل غرف السكن، فيما أشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى تسرب غاز من سخان داخل السكن أثناء نومهم، ما أدى إلى اختناقهم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.