تناولوا وجبة فاسدة.. إصابة 5 أشخاص بتسمم في القليوبية



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 5 أشخاص بحالات تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات باستقبال 5 مصابين يعانون من أعراض تسمم غذائي، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أن المصابين تعرضوا لحالات التسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ويقوم رجال المباحث حاليًا بفحص الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.