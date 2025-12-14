موتوسيكل في مواجهة سيارة طائشة.. نهاية مأساوية لشابين على طريق طهطا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شابين مصرعهما متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي الأوسطي، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقت الجهات المختصة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" وسيارة فرت هاربة أمام مزلقان قرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا.

تبين من التحريات مصرع "محمد. أ" 23 عامًا ويقيم قرية مشطا، "أحمد. م" 21 عامًا ويقيم قرية الوقات.

تم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.