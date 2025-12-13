تسرب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق داخل منزلهم بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق، اليوم السبت، نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى قسم شرطة دمنهور إخطارًا من المستشفى العام بوصول كل من: محمد رمضان بسيوني، 46 عامًا، وزوجته نجلاء زاهر الشناوي، 35 عامًا، ربة منزل، وابنيهما محمود محمد رمضان، 15 عامًا، وحسام محمد رمضان، 10 أعوام، وجميعهم مقيمون بمدينة دمنهور، مصابين بحالة اختناق، بدعوى تسرب غاز داخل المنزل.

وبسؤال المصابين، أفادوا بإصابتهم بحالة اختناق أثناء تواجدهم داخل المنزل، نتيجة تسرب غاز من سخان الحمام، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق، كما أُخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وشركة الغاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة.