انتخابات مجلس النواب 2025.. الحصر العددي للدائرة الثانية في أسيوط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: إبراهيم عبدالنظير عبدالرحيم 32,494 صوتًا، ويونس يونس أحمد عمر 41,184 صوتًا، ومحمد الباشا عيد أحمد محمود 33,546 صوتًا، وراشد محمد أبوالعيون وهمان 30,084 صوتًا، وأحمد إبراهيم صبري أحمد 25,913 صوتًا، ومحمد أحمد محمد عثمان 15,197 صوتًا، ومحمد حسن عبدالرحمن عبدالله 18,811 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: محمود أحمد عبدالحميد 8,548 صوتًا، وشبيت محمد عبدالله 12,285 صوتًا، وحماده جعفر عبدالحكيم 11,450 صوتًا، وعزام فتحى على ابورجيل 8,227 صوتًا، ومحمد امين محمود جبر 6,362 صوتًا، ومساعد احمد على عبدالرحيم الليثي 8,221 صوتًا، وعبدالغني فولي نياظ إبراهيم 6,221 صوتًا، ويوسف محمد عبدالرحيم خليل 7,715 صوتًا، ومحمد جمال عباس زهري 5,975 صوتًا، ومايكل عزت عطا هلال 14,322 صوتًا.

كما شملت النتائج كلا من: إبراهيم يوسف أحمد 9,208 صوتًا، واسامه مصطفى عبداللطيف 17,549 صوتًا، وعبدالتواب عبدالمنعم على 9,310 صوتًا، و روبرت سمير يني جرجس 28,541 صوتًا، ومحمود عبدالمنعم زين قرشي 25,992 صوتًا، وسيد محمد عبدالعواض محمود 23,589 صوتًا، وحمدي عبدالعظيم الهم وريد 10,716 صوتًا، وطه محمود حسن على 9,568 صوتًا.

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.