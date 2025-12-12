إعلان

انتخابات النواب 2025.. إعلان الحصر العددي للدائرة السادسة بالدلنجات في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:02 ص 12/12/2025

اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

ووفقًا للبيان الرسمي، بلغ عدد الحضور 83 ألفًا و863 ناخبًا، فيما سجّلت اللجنة 1,889 صوتًا باطلًا، في حين بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 81 ألفًا و974 صوتًا.

ويتنافس مرشحو الدائرة على مقعد فردي واحد، وجاء ترتيب المرشحين الأعلى تصويتًا كالتالي:

محمد الدامي عبد العزيز (مستقل): 25 ألفًا و900 صوت

محمد الكومي (مستقل): 23 ألفًا و951 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصراً عددياً فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلاناً للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

