القبض على مدرب بأكاديمية كرة قدم فى المنصورة بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال

كتب : رامي محمود

03:27 م 11/12/2025

الاعتداء الجنسي على أطفال

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على مدرب بأكاديمية لتعليم وتدريب كرة القدم بمدينة المنصورة، بعد أن تقدم عددًا من أولياء الأمور ببلاغات يتهمونه فيها بالتعدي على الأطفال جنسيًا وتصوير مقاطع فيديو لهم.

كان اللواء صلاح هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من أولياء أمور بعض الأطفال لم يتجاوز أعمارهم 10 سنوات، يتهموا مدرب كرة قدم ويدعى"محمد.ا"، ومقيم مركز طلخا، بالتعدي على أبنائهم جنسيا وقيامه بتصوير عدد من مقاطع الفيديو للأطفال خلال ممارسة أعمال شاذة داخل الأكاديمية ومقرها شارع عبدالسلام عارف "دائرة القسم".

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم دكتور عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة.

كما عثر بهاتفه المحمول على دلائل لارتكاب الواقعة بتصوير مقاطع فيديو للأطفال خلال ممارسة أعمال شاذة وتخزينها عبر الهاتف وحاسب آلي داخل منزله، وعرضها عبر "المدارك ويب" مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

