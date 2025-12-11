محافظ أسوان يتفقد لجان الإعادة للنواب في يومها الثاني -صور

توافد الناخبون، صباح اليوم الخميس، على لجان دائرة المنتزه في الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وشهدت لجنة مدرسة الرحامنة بمنطقة الإصلاح طوابير من الشباب والسيدات منذ ساعات الصباح، فيما يجرى تيسير عملية الإدلاء بالأصوات وانسياب الحركة داخل وخارج اللجان.

ويتنافس في الانتخابات بالدائرة 27 مرشحا على مقعد واحد، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية بشفافية وتنظيم كامل.

وتضم دائرة المنتزه لجنة عامة واحدة و79 مقرا انتخابيا تشمل 152 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 1,263,674 ناخبا، وتقع جميعها ضمن نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

وأعلنت المحافظة عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في حيَّي منتزه أول وثان، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية في ديوان عام محافظة الإسكندرية، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ خلال يومي العملية الانتخابية.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم داخل المقرات الانتخابية، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل الحركة، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال منذ الصباح، وطمأن المواطنين على سهولة المشاركة دون أي معوقات