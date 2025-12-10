فصل 14 طالبًا من كلية العلوم جامعة بنها.. تعرف على الأسباب

أعلنت كلية العلوم بجامعة بنها، فصل 14 طالبًا، حرصًا منها على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين الطلاب، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.



وجاء القرار بعد أن انتهت الجهات المختصة ومجلس تأديب الطلاب بالكلية إلى ثبوت ارتكاب هؤلاء الطلاب مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية، وهو ما استدعى فصلهم عن الدراسة لفترات متفاوتة، حسب درجة المخالفة.



تفاصيل الطلاب ومدة الفصل



س.ع، المستوى الأول علوم طبيعية – أسبوع.



ع.ع، المستوى الأول علوم طبيعية – أسبوع.



م.ع، المستوى الأول علوم بيولوجية – أسبوع.



م.ش، المستوى الأول علوم طبيعية – أسبوع.



م.س، المستوى الأول علوم بيولوجية – أسبوعين.



م.ف، المستوى الأول علوم بيولوجية – أسبوعين.



إ.ن، المستوى الأول علوم طبيعية – فصل عن الترم الأول للعام الدراسي 2025 – 2026.



ي.س، المستوى الأول علوم طبيعية – فصل عن الترم الأول للعام الدراسي 2025 – 2026.



أ.ع، الفرقة الثالثة علوم حاسب – أسبوعين.



س.ح، المستوى الأول علوم طبيعية – أسبوعين.



م.ع، المستوى الثالث شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقية – أسبوع.



م.أ، المستوى الأول علوم طبيعية – أسبوع.



أ.إ، المستوى الأول علوم بيولوجية – أسبوع.



م.أ، المستوى الثاني شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقية – أسبوع.



وأوضحت إدارة الكلية، أن القرار يشمل حرمان الطلاب من دخول الحرم الجامعي اعتبارًا من يوم السبت 6 ديسمبر 2025 وحتى انتهاء مدة العقوبة.



وشددت جامعة بنها، على أن الالتزام والانضباط ركيزتان أساسيتان في رسالتها التعليمية والأخلاقية، مؤكدة أنه لن يُسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بقيم المؤسسة الجامعية، داعية جميع جهات الاختصاص إلى تنفيذ القرار فور صدوره لضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.





