غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب بالبلينا

كتب : عمار عبدالواحد

02:16 م 10/12/2025

محافظ سوهاج يتابع انتخابات البلينا من غرفة العمليا

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والمنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة الملغاة في المرحلة الأولى بمركز ومدينة البلينا ديسمبر 2025، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات، والمقرر لها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و 11 ديسمبر الجاري .

وأوضح محافظ سوهاج، أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون أية معوقات حتى الآن على مستوى اللجان الفرعية البالغ عددها 55 بدائرة البلينا، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان، لافتا إلى أن هناك خطوط ربط مباشرة مع غرف العمليات الفرعية بمركز ومدينة البلينا، ومديريات الخدمات، لمتابعة الموقف أولا بأول.

انتخابات مجلس النواب 2025 البلينا سوهاج

