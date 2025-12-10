أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عن كشف حقيقة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على طفلة مذبوحة وملفوفة داخل جوال بأحد العقارات في شبرا الخيمة، حيث تبين أن ما نُشر غير صحيح.

وأثبت الفحص أن الواقعة الحقيقية هي العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية، داخل مدخل أحد العقارات في شارع النحاس بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وجود أي إصابات على الجثمان.

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن شخصًا وسيدة منتقبة هما من قاما بإلقاء جثة الطفلة داخل العقار، وذلك نتيجة علاقة غير شرعية بينهما، وجارٍ ضبطهما والتعرّف على هويتهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية قد بدأت التحرك عقب تلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد برصد منشور متداول بشأن العثور على طفلة حديثة الولادة داخل جوال.

وتابع المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة إجراءات الفحص التي أثبتت عدم صحة المعلومات المتداولة.