استشهاد شرطي في حملة لضبط عنصر شديد الخطورة بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

استشهد معاون شرطة وأصيب ضابطان آخران، اليوم الإثنين، خلال تبادل عنيف لإطلاق النيران رافق حملة أمنية مكبرة استهدفت أحد الأوكار الإجرامية بقرية "العزب المصري" في نجع عتمان بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.

أسفرت "المعركة الأمنية" عن مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة يُدعى "ماجد"، والذي يعد من أخطر تجار المواد المخدرة بالمحافظة، وذلك عقب مبادرته بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن فور استشعاره اقترابهم، ما اضطر القوات للتعامل معه بالمثل.

كانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا بشن حملة موسعة لاستهداف الخارجين عن القانون، وخلال المداهمة وقعت الاشتباكات التي انتهت بالسيطرة على الموقف، ومصرع المتهم، وضبط كميات من المواد المخدرة كانت بحوزته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.