معهد أزهري جديد بالمنيا.. صرح تعليمي يخدم جميع المراحل الدراسية (صور)

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها والمخطط لها داخل القرية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بهدف دفع معدلات الإنجاز لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بالمنطقة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالمعهد الأزهري الجديد، الذي يُعد واحدًا من أهم المشروعات الخدمية بالقرية.

ويجري تنفيذه بالجهود الذاتية وبمساهمات أبناء القرية، بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه، وتحت إشراف منطقة المنيا الأزهرية لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية والتعليمية المعتمدة لدى الأزهر الشريف.

وأكد المحافظ أن العمل في هذا الصرح التعليمي انطلق قبل أربع سنوات، ليصبح نموذجًا فريدًا للشراكة المجتمعية، مشيدًا بوعي ومساندة الأهالي لإتمام المشروع الحيوي الذي سيخدم شريحة كبيرة من الطلاب. كما وجّه الجهات التنفيذية بتوفير جميع التسهيلات اللازمة والإسراع بأعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة التعليمية قريبًا.

وأوضحت المهندسة فاطمة الزهراء، مدير الإدارة الهندسية بمنطقة المنيا الأزهرية، أن المعهد مقام على مساحة 1670 مترًا مربعًا، ويضم: 3 قاعات لرياض الأطفال، 6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي للبنات، ومعامل حديثة، وبلغت نسبة التنفيذ الإنشائي 80%. وأضافت أن تصميم المعهد يتيح استيعاب المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) بطاقة تصل إلى 460 طالبًا وطالبة.

وأشارت المهندسة فاطمة الزهراء إلى أن المعهد الجديد سيخدم القرية الأم والقرى المجاورة، والتي يبلغ إجمالي تعدادها السكاني نحو 97 ألف نسمة، مما يخفف العبء على الأسر ويقلل الكثافات الطلابية في المعاهد القائمة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وفضيلة الشيخ ناصر ربيع، مدير التعليم النوعي بمنطقة المنيا الأزهرية، والمهندسة فاطمة الزهراء، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة.