محافظ القليوبية يشيد بتميز معهد طوخ بعد حصوله على شهادة الجودة (صور)

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم الإثنين، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في معهد طوخ الابتدائي الأزهري النموذجي، خلال احتفالية كبرى بمناسبة اعتماد المعهد وحصوله على شهادة الجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى ضم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور علاء العشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والشيخ سعيد خضر، رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

شارك المحافظ ووكيل الأزهر الشريف وكبار الحضور في طابور الصباح مع طلاب المعهد، وتفقدوا سير العملية التعليمية داخل الفصول والمرافق، مثمنين الجهود المبذولة التي أهلت المعهد للحصول على الاعتماد.

وأشار المحافظ إلى أن اعتماد معهد طوخ يرفع عدد المعاهد الأزهرية المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في القليوبية إلى 62 معهدًا أزهريًا، وهو ما يمثل طفرة نوعية في مستوى التعليم الأزهري بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخريج أجيال قادرة على الحفاظ على الدين الإسلامي والوسطية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف منارة علمية وروحية يقصدها الطلاب والباحثون عن الدين من كل دول العالم، وأن نموذج معهد طوخ المتميز سيتم تعميمه على كافة المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الحصول على شهادة الجودة تتويج لجهود سنوات، لكنه يضع مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى والارتقاء به، ليبقى الطالب الأزهري نموذجًا يحتذى به في العلم والأخلاق.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن التعليم الأزهري يمثل ركيزة أساسية في منظومة التعليم بمصر، وله دور مهم في نشر صحيح الدين والحفاظ على اللغة العربية والهوية الإسلامية، مشيدًا بدعم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لملف جودة التعليم الأزهري، وإيمان قيادات الأزهر بأهمية التوسع في تطبيقها.

وتضمنت الزيارة جولة موسعة شملت طابور الصباح، وتفقد الفصول الدراسية والمكتبة ومعمل الحاسوب، حيث تابع الحضور سير العملية التعليمية. عقب الجولة، قدم المحافظ خالص التهنئة لقيادات الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور الضويني، لدخول المعهد قوائم الاعتماد والجودة، موجّهًا تحية خاصة للقائمين على المعهد من إدارة ومعلمين وطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة التفاني والعمل الجاد الهادف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية الأزهرية.