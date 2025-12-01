بالصور- ختام مميز لمهرجان المسرح الشبابي بشرم الشيخ

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقام بقصر ثقافة شرم الشيخ.



جاء ذلك بحضور المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، إلى جانب نخبة من الفنانين وصُنّاع المسرح من مصر والدول العربية والدول الصديقة.

ورحّب محافظ جنوب سيناء بضيوف المهرجان من الفنانين والمبدعين، مؤكدًا أن شرم الشيخ ستظل مدينة عالمية للسلام والإبداع، ومقصدًا للفعاليات الثقافية والفنية الكبرى، لما تنعم به من أمن وأمان وجمال طبيعي فريد. كما أشاد بما قدمه المهرجان من عروض مسرحية مبدعة وتجارب شبابية من مختلف دول العالم تجسّد شعار: "المسرح من أجل السلام".

وأضاف أن المحافظة ستظل داعمًا رئيسيًا للمهرجان، وراعية لكل الأنشطة الثقافية التي تعكس الوجه الحضاري لمصر. وأكد أن مشاركة نجوم وفنانين من دول عدة يعكس قوة مصر الناعمة ورسالتها الحضارية الداعية إلى الحوار والسلام، معربًا عن تقديره لإدارة المهرجان وجميع المشاركين، ومشيدًا بما لمسوه من أمن وأمان في شرم الشيخ وما تتمتع به من جمال طبيعي يجعلها قبلة للفنانين والمؤتمرات الدولية.

وخلال الاحتفال، قام محافظ جنوب سيناء بتكريم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تقديرًا لدورهما في دعم الفعاليات الثقافية والفنية والشبابية وتعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة عالمية للسلام والفنون.

وكرم المحافظ عددًا من نجوم الفن الداعمين للحركة المسرحية، أبرزهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، صابرين، هاني رمزي، سهير المرشدي، سامح السريطي، ومحمد رضوان، إضافة إلى تكريم المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان. كما مُنحت شهادات تكريم لرؤساء لجان التحكيم: الفنانة سهير المرشدي، والفنانة صابرين، والفنان سامح السريطي، والفنان حسام داغر.

وعلى منصة التكريم، حصل الفنان هاني رمزي على جائزة سميحة أيوب التقديرية التي تحمل اسم "سيدة المسرح العربي"، وقد أهداها لوالدته.

وجاءت فعاليات الحفل تحت إشراف إدارة المهرجان برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وبدعم كبير من الوزارات والمؤسسات الوطنية. ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إضافة إلى دعم محافظة جنوب سيناء.

وتحمل الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في دعم المسرح.

واختُتم الحفل بإعلان الدعوة للدورة المقبلة من المهرجان على أرض جنوب سيناء.