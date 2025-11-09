محافظ الوادي الجديد يتفقد جاهزية اللجان قبل انطلاق انتخابات "النواب"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عددًا من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، وذلك قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

رافقت المحافظ خلال جولته حنان مجدي، نائب المحافظ، حيث اطمأن على توافر كافة أشكال الدعم اللوجيستي والتنظيمي لتهيئة المناخ الملائم لمشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم. وشملت الجولة لجان مدارس "الشهيدة دعاء"، "الأمل الإبتدائية"، "ناصر الإعدادية"، و"الوادي بنات".

وشدد الزملوط على ضرورة المتابعة اللحظية والمرور الدوري على مقار اللجان لضمان توافر الخدمات الأساسية وسبل الراحة اللازمة للقضاة والناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أهمية تواجد الأطقم الطبية ومراجعة معدات الحماية المدنية.

يُذكر أن محافظة الوادي الجديد تضم دائرتين انتخابيتين، وتبلغ الكتلة التصويتية بهما 194 ألفًا و870 ناخبًا وناخبة، موزعين على لجنتين عامتين و60 لجنة فرعية.