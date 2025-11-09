جثة متحللة.. "التمنيات البحرية" تكشف لغز اختفاء شاب 3 أيام بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



فوجئ أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، بالعثور على جثة طافية في مياه ترعة "التمنيات البحرية" بمنوف، وعلى الفور أبلغوا الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.



وعقب وصول الشرطة لمحل البلاغ تبين أن الجثة متحللة مضى عليها نحو 3 أيام من الوفاة، لشاب يُدعى "محمد.ن.ع"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بنقل جثمان المتوفى وعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة إن وجد شبهة جنائية من عدمه.



جدير بالذكر أن الشاب من إحدى قرى مركز منوف، ونشرت أهليته صورته قبل 3 أيام مؤكدة اختفاءه بشكل مفاجئ، حتى عُثر اليوم على جثمانه منتشلاً من ترعة.