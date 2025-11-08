حملة لإزالة مخالفات البناء بشرق شبرا الخيمة بقيادة رئيس الحي (صور)

بالصور- تحصين أكثر من 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بأسوان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى اللواء تامر أبو الغيط، رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جولة ميدانية مكثفة لمتابعة ورصد مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن التصدي لمخالفات البناء بكل حسم، ومنع إقامة أي منشآت مخالفة لضوابط الاشتراطات البنائية أو التصاريح الممنوحة. يأتي ذلك في إطار تشديد أعمال الرقابة والمتابعة اليومية للحد من ظاهرة البناء العشوائي.

وخلال الجولة، أوضح حي شرق شبرا الخيمة أنه تم رصد أعمال بناء بالمهد بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعلى الفور تم استدعاء المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجّه رئيس الحي بضرورة إحالة المقصرين من الموظفين للتحقيق لتخاذلهم في أداء واجبهم الوظيفي، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفة، وأن الحي سيواصل العمل بمبدأ الثواب والعقاب لضمان الانضباط التام في أداء المهام.

وأكد اللواء "أبو الغيط" استمرار جهود إزالة المخالفات في مختلف قطاعات الحي لمنع زحف العشوائيات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات والتشريعات التي تصدرها مؤسسات الدولة، حفاظًا على الثروة العقارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا رئيس الحي المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تيسير الإجراءات ومنح فرصة حقيقية لتقنين الأوضاع في إطار من الالتزام بالقانون والنظام.