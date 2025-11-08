"شهيد لقمة العيش".. وفاة حارس أمن بمجمع الفيروز الطبي بطور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

لقى الشاب يوسف رمضان مصرعه بعد تعرضه لحادث مأساوي هز الرأي العام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، تاركًا حزناً عميقًا في نفوس أهالي المحافظة بأكملها وليس سكان مدينة الطور فقط.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد اقتحام شاب يقود سيارة ملاكي، يُدعى "م. ج"، بوابة الدخول الخاصة بمستشفى الفيروز بمدينة الطور، وإصابة موظف الأمن يوسف رمضان بإصابات بالغة الخطورة.

وعلى الفور، نُقل يوسف إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وخضع للعلاج عدة أيام، إلا أنه فارق الحياة اليوم متأثرًا بجراحه.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتسبب في الحادث، وقررت جهات التحقيق حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

خَيَّم الحزن على أهالي المدينة فور علمهم بوفاة يوسف، الذي كان يعمل موظف أمن بمجمع الفيروز الطبي، فيما لقبّه الأهالي بـ "شهيد لقمة العيش" لأنه فقد حياته أثناء أداء واجبه في توجيه السيارات إلى بوابة الخروج الخاصة بالمستشفى.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء مفتوح، حدادًا على يوسف الذي كان يجمع بين عمله كحارس أمن ودراسته الجامعية، سعيًا لاستكمال تعليمه وتحقيق حلمه في مستقبل أفضل.

وقال أحمد محمود، أحد شباب مدينة الطور: "وفاة يوسف تركت وجعًا لا يزول، فقد مات مكافحًا وهو يؤدي عمله بإخلاص لمساعدة المرضى، وكان يسعى لأجل التعليم ولقمة العيش".