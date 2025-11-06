بالصور- محافظ البحيرة تستقبل القنصل الصيني لبحث فرص التعاون المشترك

البحيرة - أحمد نصرة:



استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، بمكتبها بديوان عام المحافظة، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، يانغ يي، لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض الآفاق الاستثمارية والسياحية والعلمية بالمحافظة.



رحبت المحافظ بالقنصل والوفد المرافق له، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، وحرص محافظة البحيرة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، خاصة في قطاعات الاستثمار والصناعة والتعليم والسياحة.



أشارت عازر إلى أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، وتمتلك آفاقًا استثمارية وصناعية واعدة، لافتة إلى وجود منطقتين صناعيتين في وادي النطرون وحوش عيسى، فضلًا عن المقومات السياحية والتاريخية والأثرية الفريدة بمدينة رشيد، التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي والسياحي في آن واحد.



من جانبه، أعرب القنصل الصيني يانغ يي عن سعادته واعتزازه بالزيارة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز أطر التعاون مع محافظة البحيرة لما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وتنموية كبيرة، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الصينية تتابع عن كثب فرص الاستثمار بالمحافظة وتتطلع لإقامة مشروعات صناعية جديدة بها.



وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الملفات المشتركة، شملت الفرص الاستثمارية والصناعية المتاحة، وسبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والمراكز البحثية بالبحيرة والجامعات الصينية، إلى جانب التعاون في قطاع الملابس والنسيج.