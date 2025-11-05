إحالة أوراق متهمين بقتل صاحب جراج في أسيوط إلى المفتي

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق ربة منزل وصديقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد اتهامهما باستدراج صاحب جراج "تكاتك" إلى شقة المتهم الثاني لتعاطي المواد المخدرة وممارسة الرذيلة، ثم قتله داخل قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وحددت المحكمة جلسة الثالث من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار خلال جلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين هاني تاج الدين السيد، ومحمد جمال علي، وأمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد.

وتعود أحداث القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج، إلى بلاغ تقدمت به "عواطف. ع. ذ." يفيد بتغيب زوجها "قرشي. ع. ح." عن المنزل، عقب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى "نورة. م. أ." (38 عامًا – ربة منزل) أمام جراج التكاتك الخاص به بمدينة أبوتيج، حيث اتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وتوفير مواد مخدرة.

واستدرجت المتهمة المجني عليه إلى منزل المتهم الثاني "أحمد. م. م." (36 عامًا – عامل خردة) بقرية المطيعة، بعد أن اتفقا مسبقًا على سرقته. وبعد وصولهم إلى المنزل، تعاطوا المواد المخدرة، ثم مارست المتهمة الأولى الرذيلة مع المجني عليه داخل إحدى الغرف.

وعقب انتهاء العلاقة، اكتشف المجني عليه اختفاء المواد المخدرة التي كانت بحوزته، وطالب بإحضار بديل عنها. فغادر المتهمان بحجة إحضارها، معتقدين أنه سيغادر، إلا أنه ظل في انتظارهما. وعند عودتهما، فوجئا ببقائه، فخشيا افتضاح أمرهما، ليقدم المتهم الثاني على خنقه بقطعة قماش، بينما اعتدت عليه المتهمة الأولى بعصا خشبية على رأسه، ما أدى إلى وفاته.