الإسماعيلية – أميرة يوسف:

جددت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، حبس المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة المنشار"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل زميله وتقطيع جثمانه داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى شقته بحجة إعادة هاتفه المسروق، ثم أقدم على قتله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي.

كانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة البحث الجنائي حول وجود شركاء محتملين في الجريمة، إلى جانب فحص دور والد المتهم وأشقائه، بعدما تبيّن أن بعضهم كان على علم بتفاصيل ما جرى قبل اكتشاف الواقعة.

كما قررت النيابة تجديد حبس والد المتهم لمدة 15 يومًا بتهمة المساعدة في إخفاء معالم الجريمة، إضافة إلى حبس صاحب محل هواتف محمولة على خلفية تورطه في شراء الهاتف الخاص بالمجني عليه.

واستدعت النيابة العامة نحو 15 شخصًا من المحيطين بالمتهم والمجني عليه، بينهم شهود عيان وأقارب الطرفين، لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات الهادفة إلى كشف جميع خيوط الجريمة وتحديد دوافعها الحقيقية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة التي هزّت الرأي العام، وسط مطالبات من أسرة المجني عليه بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم ومن عاونه، معتبرين ما حدث “جريمة ضد الإنسانية لا يجب أن تمر مرور الكرام”.

