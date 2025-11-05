سوهاج- عمار عبدالواحد:



وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتسريع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستلام الأرض المخصصة لإقامة مكتب تموين مطور لخدمة المواطنين بقرية الطليحات بمركز جهينة، وكذا سرعة العمل على إقامة منافذ ومخازن للسلع الغذائية بالأرض المخصصة لها بحي الكوثر .



وأكد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات، لما لها دور حيوي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السلع والخدمات التموينية بشكل ميسر ومتطور، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي.



وأشار " سراج " إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير مقرات خدمية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه جاري التنسيق مع الوحدة المحلية بجهينة لاستلام موقع مكتب تموين الطلحيات المطور، ومخاطبة مديرية الاسكان وهيئة الأبنية التعليمية لعمل المقايسات المطلوبة وتقدير تكلفة الإنشاءات طبقا للخطة الاستثمارية للمديرية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.



وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية لحي الكوثر، والتوقيع على محضر تسليم الموقع المخصص لإقامة منافذ ومخازن للسلع الغذائية بالحي، وجاري التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامتها .



الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 3579 لسنة ٢٠٢5م، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 201 مترًا مربعًا، ضمن القطعة رقم " 59 " بحوض هندي القبلي نمرة 25" زمام قرية الطليحات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالمجان لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مكتب تموين مطور.



كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2461 لسنة 2024م، بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1050 متر مربع بحي الكوثر بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.