مصرع ستيني دهسته سيارة مسرعة على طريق شبين القناطر بالقليوبية

شهد طريق طوخ – شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادثًا مأسويًا، أسفر عن مصرع رجل ستيني بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بوفاة أحد المواطنين نتيجة حادث تصادم. وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن المتوفى يُدعى محمود أ. م.، 64 عامًا، وقد تعرض للدهس من قبل سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.