إعلان

مصر تحصد المراكز الأولى.. ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

كتب : مصراوي

10:39 م 02/02/2026

ختام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل ختام فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الدولية التاسعة نتائج المنافسات، بعد أيام من التنافس القوي بين المتسابقين من مختلف دول العالم، وسط أجواء روحانية مميزة احتضنها المسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب افتتاح رسمي شهد حضور الدكتور أسامة الأزهري،وزير الأوقاف، وعدد كبير من كبار العلماء والقيادات الدينية والتنفيذية، تنفيذًا لبرنامج المسابقة المعتمد.

وشهدت نتائج فرع الحفظ برواتين حصول المتسابق أحمد علي يوسف سيف، من مصر على المركز الأول، فيما جاء إبراهيم إدريس إبراهيم، من ليبيا في المركز الثاني، وحصل جهاد متعب المالكي، من المملكة العربية السعودية، على المركز الثالث، بعد أداء متميز نال إشادة لجنة التحكيم من حيث سلامة الحفظ وجودة الأداء.

وأسفرت نتائج فرع الأصوات الحسنة عن فوز خالد ناصر صباح، من مصر بالمركز الأول، وجاء مرشد سالنداب، من الفلبين في المركز الثاني، بينما حصل فلاح زليف، من العراق على المركز الثالث، في منافسات اتسمت بقوة الأداء وتنوع المدارس الصوتية المشاركة.

وفي فرع الانشاد، حصد محمد ياسر، من مصر المركز الأول، وحمزة القاسمي، من المغرب المركز الثاني، وجاء مجد غمدان، من اليمن في المركز الثالث، وسط إشادة واسعة بالمستوى الرفيع للمتسابقين ودقة الأحكام التجويدية، في منافسات عكست مكانة المسابقة على الساحة الدولية.

وحملت مسابقة هذا العام اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تقديرًا لمسيرته الخالدة في خدمة كتاب الله، وأن فعالياتها جسدت رسالة مصر باعتبارها دولة التلاوة والقرآن، وملتقى عالميًا لحفظة كتاب الله من مختلف الجنسيات.

وتُقام مسابقة بورسعيد الدولية في نسختها التاسعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، واختتمت بحفل كبير لتكريم الفائزين بحضور كبار رجال الدولة والسفراء والوزراء ورجال الدين من مصر ومختلف دول العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد مسابقة حفظ القرآن محب حبشي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027