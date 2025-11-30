"كان بيغسل العربية".. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في المنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ شاب من قرية كفر طبلوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، أنفاسه الأخيرة إثر تعرّضه لصعق كهربائي مفاجئ ناتج عن ماس كهربائي أثناء غسيل سيارة، ما أدّى إلى سقوطه وفقدانه الوعي في لحظات قليلة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية عقب انتشار الخبر، واحتشد العشرات أمام منزل الأسرة في انتظار انتهاء النيابة العامة من إجراءاتها اللازمة لاستخراج تصريح الدفن، وسط حالة من الصدمة والدعاء للشاب الراحل "محمود. غ. د".

وأكد الأهالي، أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق ومساعدة الجميع، وأن رحيله المفاجئ شكّل صدمة كبيرة لأسرته وأقاربه وجيرانه الذين لم يتوقفوا عن الدعاء له منذ لحظة الحادث.

ويواصل فريق النيابة العامة الإجراءات القانونية، تمهيدًا للسماح بدفن الجثمان فور الانتهاء من الفحص والتصريح اللازم.