السيطرة على حريق بمحل أسماك في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

09:25 م 03/11/2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب بمحل أسماك بسوق الثلاثين بمنطقة سيدي بشر قبلي، دون وقوع أي إصابات.

كان قسم شرطة المنتزه أول قد تلقى بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع.

تبين من الفحص أن الحريق بدأ في "مشمع بلاستيك" للحماية من المطر، وامتد إلى بضاعة بائع أحذية مجاور، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده للمحال المجاورة.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجارٍي العرض على النيابة العامة للتحقيق.

